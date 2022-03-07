Kılıçdaroğlu, ertelenen Diyarbakır ziyaretini 10 Mart'ta gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'ta yapmayı planladığı, ancak "kötü hava koşulları" gerekçesiyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirecek.

Ziyaret nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf ve imzasının yer aldığı "Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz" afişleri hazırlandı.

CHP liderinin kapsamlı ziyaret programının en önemli durak noktalarının ise 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenler ile HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelerin olması bekleniyor.

Bir süre önce devletin uygulamaları nedeniyle haksızlığa uğramış kesimlerle "helalleşeceklerini" açıklayan CHP lideri, önce "28 Şubat mağdurları" ile buluşarak bu adımı atmıştı.

Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programına alan ve "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması ile ittifak ortağı İYİ Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu geziyi ertelemişti.

CHP Lideri, Diyarbakır ziyaretinin programının önemli gerekçelerinden birisini de "helalleşme" olarak açıklamıştı:

"Diyarbakır'a gideceğim. Diyarbakır hapishanelerinde anılar yayınlandı. Roboski'de gencecik çocuklar öldürüldü. Ölenler geri gelmeyecek ama bu ailelerle helalleşmemiz gerekmiyor mu? Diyarbakır'a gideceğim, Diyarbakırlılarla kucaklaşacağım, helalleşeceğim onlarla."

Diyarbakır annelerine ziyaret gündemde

Kılıçdaroğlu, ertelenen bu ziyareti 10 Mart Perşembe günü yapacak.

CHP Genel Merkezi tarafından ziyaretle ilgili Kılıçdaroğlu'nun imzası ile "Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz" ifadelerinin yer aldığı afişler hazırlandı.

Diyarbakır ziyaretine dönük yoğun bir program hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun miting yapması ise planlanmıyor.

Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, muhtarların da aralarında bulunduğu toplumun farklı kesimleri ile toplantılar yapacak, çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili de kendisine eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu'nun bu gezi kapsamında çocukları, "PKK tarafından dağa kaçırıldığı" gerekçesiyle 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret edip etmeyeceği merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay yaptığı bir açıklamada CHP Lideri'ne "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?" diye seslenmişti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre son anda bir değişiklik olmazsa Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini ziyareti de gündemine aldı.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen "Diyarbakır annelerini ziyaret edecek misiniz?" sorusuna, "Uygun ortam olursa elbette ziyaret ederim. Niçin ziyaret etmeyeyim? Anne için evlat çok değerlidir. Cumartesi anneleri de Diyarbakır anneleri de evlatları için gözyaşı döküyorlar. Acıları ortak" yanıtını vermişti

CHP'ye katılımlar da olacak

CHP yönetimi, partinin oy oranının en düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oylarını artırmak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında da "Doğu Masası" kurulmuştu.

CHP kurmayları, son seçimlerde yüzde 2'lerde olan bölgedeki oy oranında yükseliş olduğunu ifade ediyorlar.

CHP liderinin Diyarbakır gezisinde de partiye katılım töreninin planlandığı belirtiliyor.

