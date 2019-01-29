CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Okkan'ın vefatının 18. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Okkan'ın hayatını terörle mücadeleye adayan, bu uğurda can veren kahraman bir vatan evladı, örnek bir emniyet müdürü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

