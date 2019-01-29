HABER

Kılıçdaroğlu "Gaffar Okkan"ı andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Okkan'ın vefatının 18. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Okkan'ın hayatını terörle mücadeleye adayan, bu uğurda can veren kahraman bir vatan evladı, örnek bir emniyet müdürü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Temelli: Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dirTemelli: Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir
AK Parti'li Dağ: Yağmur sularını ayrıştırıp, daha çok yararlanacağızAK Parti'li Dağ: Yağmur sularını ayrıştırıp, daha çok yararlanacağız
Anahtar Kelimeler:
andı CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Emniyet müdürü Gaffar Okkan

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.