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Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, ''Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir.

Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, ''Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir'' dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Görüşme öncesinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Basının sorunlarını biliyorum. Ciddi sorunları var basının. Türkiye'de yerelin dışında da yaygın bir şekilde yayın yapan gazetelerin, televizyonların ciddi sorunları var. Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir. Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyizKılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz

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