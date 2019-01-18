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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Batur ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 19:49 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP Genel Merkezi’ne gelerek Kılıçdaroğlu ile buluşan Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, görüşmenin kendisi açısından son derece verimli geçtiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Batur ile görüştü

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP Genel Merkezi’ne gelerek Kılıçdaroğlu ile buluşan Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, görüşmenin kendisi açısından son derece verimli geçtiğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Genel Merkez’e gelen Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Batur, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde bugün, CHP Genel Merkezinde CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme, benim açımdan son derece verimli geçmiştir. Ancak görüşmenin detaylarını, iki kişinin baş başa görüşmesi olduğu için paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

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