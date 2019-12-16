Kılıçdaroğlu, "Kazakistan Bağımsızlık Günü" etkinliğine katıldı:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümüne ilişkin, "Hasret bitti. Bugün de yıllar süren o hasretin bitişinin 28. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olması da bu kavuşmanın yarattığı heyecanın bir sonucudur." dedi. Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "Tarihten Esintiler Konseri"ne katıldı. Konser öncesinde davetlilere hitap eden Kılıçdaroğlu, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dünyası için sarf ettiği sözleri anımsattı. Kılıçdaroğlu, Kazak halkının 28 yıldır bağımsız ve kendi ayakları üzerinde dimdik durduğunu ifade ederek, "Sağlam bir temel üzerinde demokratik ve güçlü bir devlet olma sürecinde emin adımlarla yürümektedir. Hasret bitti. Bugün de yıllar süren o hasretin bitişinin 28. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olması da bu kavuşmanın yarattığı heyecanın bir sonucudur." diye konuştu.

- "Nursultan Nazarbayev'in devlet adamlığını anmamak mümkün değil" Kazakistan'ın bağımsızlıktan bu yana hızlı bir gelişme gösterdiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu süreçte Kazak halkına liderlik eden Nursultan Nazarbayev'in kararlı, dirayetli ve Kazak halkına özgüven veren devlet adamlığını anmamak mümkün değildir. Büyük önderler tarih bilgisiyle doludurlar. Söyledikleri sözlerle tarihin yazılmasına iz bırakırlar. Türk dili konuşan ülkelerin bir araya gelerek 2009'da kurdukları Türk Keneşi, halklarımızın özlemini ve bu özlemin sona erişini temsil eder. Nursultan Nazarbayev'in bu konudaki sözleri de aslında bir idealin ne kadar eskiye dayanan bir fikir olduğunu ispat eder." Kılıçdaroğlu, Nazarbayev'in Kazakistan'ın yönetim sistemiyle alakalı attığı adımlara vurgu yaparak, "2016'da Kazakistan'da başkanın yetkilerinin önemli bir kısmı hükümete ve meclise devredildi. 2017'de yapılan geniş kapsamlı anayasa değişiklikleriyle yürütme ve yasama arasında denge gözeten ve yürütmenin birçok yetkisini ortadan kaldıran bir sisteme geçildi. Bu anayasa değişiklikleri hükümet, meclis, anayasa konseyi, anayasa mahkemesi, akademisyenler ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandı. Anayasa değişiklikleri toplumun geniş bir kesimi tarafından demokratik bir süreç içinde yapıldı. İlginçtir kardeş Kazakistan'da 2017 demokratikleşme ve başkanlık sisteminin yumuşatılarak parlamenter demokrasiye evrildiği bir yıl olurken Türkiye'de ise tam aksine bir gelişmeyle parlamenter demokrasiden sözde bir başkanlık sistemine dönüştürülen ve giderek otoriterleşen bir yönetim biçimi dayatıldı." ifadesini kullandı.

- "Birbirimizi derinden hissediyoruz" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kazakistan'ın milli gününe katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, bundan 28 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihte kendisinin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kazakistan'ın bağımsızlığının büyük bir heyecan yarattığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Belki uzakta iki devlet gibiydik ama birbirini yakından hisseden tek bir millettik. Bu haberi aldığımda çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. 'Biz ne yapabiliriz?' noktasında bir psikolojiyle hareket ederken, dünyada ilk kez Kazakistan'ı kabul edenin Türkiye olması hepimizi gerçekten çok sevindirmişti. Bağımsızlığını tanımanın Türkiye ile başlamış olması da ayrı bir teyidi idi." İmamoğlu, bağımsızlıktan itibaren Türkiye'nin Kazakistan'ın yanında olduğuna vurgu yaparak, "İnşallah hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Çünkü öyle bir coğrafyayız ki birbirimizi derinden hissediyoruz. Üzüntü eğer Kazakistan'da varsa biz de üzülüyoruz. Eğer mutluluk varsa biz de seviniyoruz." dedi.