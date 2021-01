Kılıçdaroğlu'na açılan davayla ilgili CHP'den ilk açıklama

KORONAVİRÜS SALGINI

Kovid-19 salgının iyi yönetilemediğini iddia eden Öztrak, dünya üzerinde 50 ülkede aşılamanın başladığını, bazı ülkelerde nüfusun aşılanan kısmının yüzde 20'ye yaklaştığını aktardı.

Türkiye'de aşıların hala 1-2 hafta sonra başlayacağının söylendiğini ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ortada milletin doğru dürüst takip edebileceği, halis kalple takip edebileceği, vicdan rahatlığıyla kimseye torpil geçilmediğini izleyebilecek bir aşılama programı yok. Diğer taraftan tüm testlerden geçmiş, üçüncü faz çalışmaları tamamlanmış aşılardan Türkiye'ye gelen yok. Gelen Çin aşısı da halen incelemede. Türkiye'nin alacağı Çin aşısı için Brezilya ve Endonezya'daki üçüncü faz çalışmaları açıklanmaya başladı. Türkiye de kendi çalışmasını açıklıyor. Aşının etkinliği konusunda rakamlar birbirinden farklı. Kaybedilen zamanla her gün can kayıplarımız artıyor, ekonomik kayıplarımız da artıyor. Yönetim kabiliyetini yitiren bu hükümetin elinde ülkemiz yönetilmiyor, adeta savruluyor. Ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük sorunlar birikti. Buhran yaşıyoruz. Biriken sorunlar her geçen gün adeta bir çığ gibi milletimizi altına alıyor."