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Kılıçdaroğlu'ndan 24 Temmuz mesajı

24.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 24 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın emekçilerimizin Basın Bayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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