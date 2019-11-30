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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü: Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Aralık ayı içinde yeni partiyi kurması beklenen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği Genel Kuruluna katıldı. CHP lideri açıklamasında Davutoğlu'nun sözlerinden övgüyle bahsederken, "Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü: Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

Burada konuşmaya yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

'HAYATIMDA DUYDUĞUM EN GÜZEL CÜMLELERDEN BİR TANESİ'

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak. Her mesleğin kuralı var. Avukatlığın, doktorluğun her şeyin kuralı var. Siyasetçiliğin kuralı ne? Bol bol yalan söylemek. Evet. Ülkeye temiz siyaset gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanması sonrasında salonda, alkış sesleri yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu CHP ASİAD

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