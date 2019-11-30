Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü: Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

Burada konuşmaya yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

'HAYATIMDA DUYDUĞUM EN GÜZEL CÜMLELERDEN BİR TANESİ'

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak. Her mesleğin kuralı var. Avukatlığın, doktorluğun her şeyin kuralı var. Siyasetçiliğin kuralı ne? Bol bol yalan söylemek. Evet. Ülkeye temiz siyaset gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanması sonrasında salonda, alkış sesleri yükseldi.



