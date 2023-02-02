Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya sert tepki: Defalarca uyardım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) sert bir dille eleştirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."

5 Ocak'taki tweetini etiketleyen Kılıçdaroğlu, o tarihteki paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"

