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Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya sert tepki: Defalarca uyardım

02.02.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin, yüzde 5,29 değer kaybederek günü 4.713,39 puandan tamamlaması ve saat 17.15 itibarıyla devre kesici uygulanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SPK'yi eleştirerek, "Defalarca uyardım, gerekeni yapmadın; görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya sert tepki: Defalarca uyardım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) sert bir dille eleştirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."

5 Ocak'taki tweetini etiketleyen Kılıçdaroğlu, o tarihteki paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"

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SPK kılıçdaroğlu

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