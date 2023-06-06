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Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama! CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Başdanışmanı oldu

06.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama! CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Başdanışmanı oldu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.

CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeni parti yönetimi belirlendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini açıklamıştı.

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Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:

1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

11- Semra Dinçer - Doğa Hakları

12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme

13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri

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