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Kılıçdaroğlu'nun çağrısı yanıt buldu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı

12.09.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen adaylarına, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' ile ilgili çağrısına ilişkin konuştu. Bakan Özer, "Şu an şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 614 bin öğretmen eğitimini tamamladı ve sınava girecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı yanıt buldu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında, öğretmen atamaları, okullardaki bütçeye ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu.

Bakan Özer'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğretmen adaylarına yönelik "kariyer sınavına" girmemeleri konusundaki çağrısı da hatırlatıldı.

Özer söz konusu açıklamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen alımlarının tek bir yolu var o da KPSS, sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı. Biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek için çalışma yaptık. Bu ilk defa sisteme alınan bir uygulama değil. Biz eğitim sisteminin içine yeni bir unvan sistemi getirmiyoruz. Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçirenler uzman öğretmen olsunlar istiyoruz. Şuan şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 614 bin öğretmen eğitimini tamamladı ve sınava girecek. Hangi alana başvurduysa o alana geçecek, kota yok. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür, o yüzden biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek ve yatırım yapmak istiyoruz."

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"OKULLARA İLK KEZ DOĞRUDAN BÜTÇE GİTTİ"

Bakan Özer, okullar ilk doğrudan bütçe gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz bir devrim oldu, ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderdi. Temizlik, onarım gibi ihtiyaçları karşılamaları için velilerden bağış toplanmaması için. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı. il ve ilçelerden kestik, doğrudan okullara gönderiyoruz bütçeleri. Daha önceleri il ve ilçe müdürlükleri belirliyordu okulları. 3 milyar 750 milyon TL bütçe gönderildi. Nereye kullanıldı, hangi harcama kalemine kullanıldı bunları inceliyoruz. Asıl olan şey iyileştirme kültürüdür. Sürdürülebilir iyileştirme türünü hayatımıza monte etmeliyiz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili açıklama yapmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslenerek "Sınava girmeyin" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."

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CHP Mahmut Özer

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