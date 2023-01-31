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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Ben Kemal geliyorum

31.01.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın repliğini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal geliyorum" dediği anlar çok sayıda kullanıcı ve milletvekili tarafından paylaşıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın bir filminde kullandığı, "Ben Kemal geliyorum" repliğini kullandı. Bu anlar sosyal medyanın gündemine otururken çok sayıda kullanıcı bu anları paylaştı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi gününde onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullandı.

Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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MİLLETVEKİLLERİ DE PAYLAŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Ben Kemal geliyorum demişsiniz. Ben Cemal, destekliyorum." paylaşımı yaptı.

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CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Cüneyt Arkın

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