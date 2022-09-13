Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' sözleri gündem oldu! Tarihi savaşın yerini karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi'nin yerini karıştıran Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

SAVAŞIN YERİNİ ŞAŞIRDI

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zamanda bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya Savaşı'dır, Sakarya galibiyetidir."

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ NEREDE YAPILDI?

Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu Türk tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen 'Melhame-i Kübra' ifadesi ile de anılan savaş 22 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sakarya Nehri'nin doğusu, Ankara'nın batısında gerçekleşen savaşta Yunan ordusunun, Ankara'ya taarruzu durdurulmuş ve Yunan askerleri Anadolu'dan geri çekilmeye başlamıştır.

