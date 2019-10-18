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Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne giderken 100'üncü Yıl Semt Pazarı civarında otostop çeken üniversite öğrencilerine rastladı.

ODTÜ'de öğrenim gördüğünü belirten 4 öğrenciyi minibüsüne alan Kılıçdaroğlu, öğrencileri kampüse bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, daha önce de otostop çeken öğrencileri kampüse bırakmıştı.

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