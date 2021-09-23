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Kılıçdaroğlu "Rize meydanında yakacağım" deyip duyurdu: İzin vermeyeceğim

23.09.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, kadın çay üreticileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu "Rize meydanında yakacağım" deyip duyurdu: İzin vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize'de STK temsilcileri, meslek odaları ve kanaat önderlerinin yer alacağı toplantı için sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı'nda partiler tarafından ve horon gösterisiyle karşılandı. Gösteriyi izleyen Kılıçdaroğlu, kara yoluyla gittiği Rize'de kahvaltıda bir araya geldiği kadın çay üreticileriyle görüştü.

BÜTÜN PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU: O KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'TEN GEÇİRELİM

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Rize deyince akla doğal olarak çay geliyor. Dünyanın neresine giderseniz, bir Rizeli ile karşılaşınca ortak sorununuz çay olur. Burada da çay sorunu var, üreticilerinin sorunları var. Az önce içeride kadın kardeşlerimiz ile konuştum; malum çay toplama konusunda, çay fidanlarının bakımı konusunda en büyük emeği harcayan kişiler, Rizeli kadınlar. Onların dertleri var, fiyatlardan memnun değiller, bu fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. 'Bizi özel sektöre mahkum etmeyin. Topladığımız ürünün hakkını almak istiyoruz, alın terini almak istiyoruz, emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz. Biz mahkum etmeyin. Dolayısıyla devlet ürünü alsın, istiyorsa özel sektöre satsın' diyorlar. Dolayısıyla var olan yapıdan müthiş bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda ve bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifinin parlamentoya verdik. Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum; Rizeli çay üreticinin sorununu çözmek istiyorsanız o kanun teklifini Meclis'ten geçirelim, beraber geçirelim hatta istiyorsanız bu kanun teklifini CHP değil onlar versinler, destekleyelim. Bunun tamamı yapılabilir ve bu sorun aşılabilir, çözülebilir" dedi.

"KAÇAK ÇAYLARI RİZE MEYDANINDA YAKACAĞIM"

Rizelilerin ve üreticilerin haklarını savunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Sorular sordular, neler yapılacağı konusunda. Söyledik; taban fiyatı belirlesin, taban fiyatının altında bir alım yapılmasın. Özel sektör tarafından da yapılmasın çünkü taban fiyat adı üstünde, tavan değil taban fiyat. Taban fiyat, makul bir karı içeren bir fiyattır. Bu fiyatın altında eğer özel sektöre satmaya mahkum ediliyorsa çay üreticisi, alın teri çalınıyor demektir. Bunun önüne geçmek lazım. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak çaba harcıyoruz. Rizelilerin ve üreticilerin haklarını savunuyoruz. Bakın adım gibi biliyorum, Rize’de üreticilerin büyük bir kısmı, öteden beri iktidar partisine destek veriyor ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri, birilerine peşkeş çekiliyor. Alın terine, emeğe değer veren bir partiyiz. Herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini, herkesin alın teri dönmesini ve onun karşında da alın terinin karşılığını almasını isteyen bir partiyiz. Buradaki soruna el koyduk. Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim; kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan, hukuktan, adaletten söz ettiysem 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp, Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize Kemal Kılıçdaroğlu
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