HABER

Kılıçdaroğlu Şile'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu 'Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' şeklinde. Kayyum tartışmaları sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi de teröre teslim etmeyeceğiz" dedi. "Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, “Onu ona sorun" diye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, “Beni de eleştiriyor. Niye beni eleştiriyor. Cesareti varsa onun istediği televizyon kanalına çıkarız, oturur tartışırız. Niye kapalı kapılar ardında, meydanlarda beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kanalına çıkmaya cesaret edemiyor? Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Ne Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyor
Sinanbey Mahallesi’nde otopark hizmete girdiSinanbey Mahallesi’nde otopark hizmete girdi
Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.