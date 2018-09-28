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Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI CHP'nin Bolu Abant'taki toplantısının ilk günkü bölümü, yapılan sunumların ardından sona erdi.

Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)

KILIÇDAROĞLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI
CHP'nin Bolu Abant'taki toplantısının ilk günkü bölümü, yapılan sunumların ardından sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte saat 16.30'da Abant Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, 8 kilometrelik parkur çevresinde köy ürünleri satan stantları dolaştı, köylülerle sohbet ederek satılan ceviz ve fındıkların tadına baktı. Kılıçdaroğlu, atıyla gezi düzenleyen bir vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu sırada ürken at kısa süreli panik yarattı. Göl kenarında yürüyüş yapanlarla da görüşen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)

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