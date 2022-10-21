HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz

21.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bugün eski sigara fabrikasının önünde konuştu. Seçimi hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yakında sandık gelecek. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'taki 2 günlük ziyareti kapsamında bugün 2008 yılında özelleştirilen ve 2010'da kapatılarak yıkılan eski Tokat Sigara Fabrikası’nın olduğu bölgede basın açıklaması yaptı. Tokat'ta çalışan bir fabrikanın kapatılıp çürümeye terk edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu fabrikanın hakkını sormak bana değil, Tokatlılara düşüyor. Bütün Tokatlılar desinler, 'Benim bu fabrikam ne oldu?' Bu fabrikada çalışan binlerce insan vardı. Onların evlatları vardı. Onlar okudular, büyüdüler, düğünlerini yaptılar. Çocuklarını askere gönderdiler. Helal para kazandılar. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yöneltilmiyor demektir. İşin gerçeği budur. Bir fabrika enkaza dönüşüyor. Ama bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, bu milletin hoşgörüsüne güveniyorum" diye konuştu.

kilicdaroglu-sandiga-gidecegiz-turkiyeyi-yetkin-insanlara-teslim-edecegiz_2984_dhaphoto3

'TÜRKİYE'Yİ İÇİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZDAN KURTARACAĞIZ'

Seçimin yaklaştığını ve vatandaşların sandığa gitmeleri gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim gelecek, sandık kurulacak. Tüm işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri daha doğrusu ne ekiyorsa, ne biçiyorsa, kim çalışıyorsa, kim alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım. Bu dersi verecek olan Tokatlılardır. Bu dersi verecek olan Karslılılardır, Erzurumlulardır. Bu dersi verecek olan fabrikası kapatılan illerdir. Bitlis'te de sigara fabrikası kapatıldı. Bunu da biz biliyoruz. Kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım. Demokratik yollardan. Bunu bekliyorum. Yakında sandık gelecek. Her beraber sandığa gideceğiz. Yani efendim bugün kızdım, sandığa gitmiyorum değil. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanlara teslim edeceğiz. Alın teri döken, insanların hakkını teslim eden insanlara teslim edeceğiz. O zaman Türkiye'nin büyüdüğünü göreceksiniz. Geliştiğini, işsizliğin nasıl yok edildiğini göreceksiniz. Her evde huzurun olduğunu göreceksiniz. İşsizlerin olabildiğince azaldığını göreceksiniz."

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kara yolu ile Sivas'ın Koyulhisar ilçesine hareket etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!
Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor! Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Tokat Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.