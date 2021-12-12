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Kılıçdaroğlu ve Ahmet Necdet Sezer yan yana konser izledi

12.12.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni izledi. Kılıçdaroğlu'nun yanında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in oturması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ve Ahmet Necdet Sezer yan yana konser izledi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi.

AHMET NECDET SEZER DE İZLEDİ

Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konseri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi.

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"ANKARA'YI ÇOK DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

Konserin ardından davetlilere hitap eden Mansur Yavaş, tüm sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ankara'nın kültür sanatın da başkenti olması için sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, Yunus Emre ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, Ankara'yı çok daha ileri seviyelere taşımak istediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konserden ayrılırken vatandaşlarla selfie çektirdi.

Kaynak: AA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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