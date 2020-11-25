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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den erken seçim çağrısı

25.11.2020 18:17 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den erken seçim çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider açıklama yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MUHALEFET OLARAK BİZ SEÇİM İSTİYORUZ"

Akşener, erken seçim taleplerinin devam edip etmediğinin sorulması üzerine, “Biz seçim istiyoruz. Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez, liyakat yok, şeffaflık yok, tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. Kodamanlara aktarılan paralar, fakirin fukaranın açılıktan ölüme mahkum edildiği bir Türkiye. Hesap verebilirlik yok, adalet yok, hukukun üstünlüğü yok, demokrasi yok, bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BURADAN ÇIKMASI LAZIM"

Aynı soruya Kılıçdaroğlu ise, “Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor, fakirin fukaranın üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir. Türkiye’nin buradan çıkması lazım, bundan kurtulması lazım. Türkiye’de hukukun ve adaletin olması lazım, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım” yanıtını verdi.

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3600 ek gösterge hakkında sorulan soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, “Ben çıkıp Öğretmenler Günü’nde 3600 ek gösterge verilmelidir neden sözünüzü tutmadınız diye soruyorum. Bir öğretmen bütün öğretmenlerin istediği ek göstergeyi ben istemiyorum, ben gidip AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa o öğretmen o camianın insanı değildir. Yine ben defalarca emeklilere iki maaş ikramiye Ramazan Bayramı’nda, Kurban Bayramı’nda verilsin dedim. Önce para yok dediler, sonra verdiler. Ama emekliye iki maaş verilsin dediğimde bir grup emekli PTT’ye gitti dediler ki; bizim iki emekli maaşına ihtiyacımız yok, Kılıçdaroğlu seni protesto ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)


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