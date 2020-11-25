Kılıçdaroğlu ve Akşener’den erken seçim çağrısı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MUHALEFET OLARAK BİZ SEÇİM İSTİYORUZ"

Akşener, erken seçim taleplerinin devam edip etmediğinin sorulması üzerine, “Biz seçim istiyoruz. Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez, liyakat yok, şeffaflık yok, tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. Kodamanlara aktarılan paralar, fakirin fukaranın açılıktan ölüme mahkum edildiği bir Türkiye. Hesap verebilirlik yok, adalet yok, hukukun üstünlüğü yok, demokrasi yok, bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BURADAN ÇIKMASI LAZIM"

Aynı soruya Kılıçdaroğlu ise, “Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor, fakirin fukaranın üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir. Türkiye’nin buradan çıkması lazım, bundan kurtulması lazım. Türkiye’de hukukun ve adaletin olması lazım, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım” yanıtını verdi.