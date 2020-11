Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşme sonrası açıklama: 'Küçük ortak, büyük ortağı esir aldı'

Kılıçdaroğlu da ekonomi, hukuk dahil hemen her alanda zafiyet yaşandığını ve bu durumun Türkiye'nin yönetilemediğini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'yi yönetmek için halk kimi istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır, demokrasilerde kural budur. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Gidersiniz vatandaş istiyorsa zaten tekrar getirir iktidara. Halktan korkmamak lazım. Bütün sorunların çözümünde halk temel adrestir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Anayasa taslağı çalışması yapılmadı, nerden çıkarıyorsunuz?

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin "ortak anayasa çalışması" yaptığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Anayasa taslağı çalışması yapılmadı, nerden çıkarıyorsunuz varsa bir taslak çalışma getirin görelim" dedi.

CHP ve diğer muhalefet partilerinin HDP ile ortak çalışma yürüttüğüne ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, geçmişte TBMM'de, MHP ve HDP dahil tüm siyasi partilerin içinde yer aldığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını anımsattı.

Akşener: Bir daha ben ve arkadaşlarım bu soruya cevap vermeyecek

Akşener de, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın dile getirdiği "ortak anayasa" iddiasını, AKP dahil tüm siyasi parti sözcülerinin yalanladığını, ancak hala bu konuda millet ittifakı ortalarına aynı soruların yöneltildiğine işaret etti.

İddia sahiplerinin 1,5 ayda anayasa taslağı hazırlandığından söz ettiğini belirten Akşener, "Bu ülkede sıfırdan Anayasa yapılabiliyorsa o yapan eli öperim ben" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"At izi it izi birbirine karıştı diye bir durum var. Ben bunu anlıyorum her şeyin farkındayım, Gülhane parkındayım. Damat gitti tartışılmıyor, Sayın Arınç bir sürü söz söyledi, gönderildi, tartışılmıyor. İhsan Arslan partiden atılıyor, Galip Ensarioğlu emniyete ifadeye çağrılmış bunlar olurken olmayan bir konuyu sündüre sündüre konuşulmasını anlıyorum.