HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu yeni ekibini kurdu, isimler belli oldu! İmamoğlu için yeni iddia: 2024 yılında…

Kılıçdaroğlu yeni ekibini kurdu, isimler belli oldu! İmamoğlu için yeni iddia: 2024 yılında…

31.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası muhalefet cephesinde ise değişim sinyalleri geliyor. Hem CHP hem de İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları başlarken, Kılıçdaroğlu öncelikli olarak parti yönetiminde revizyona gidecek. Liderliğe soyunacağı ileri sürülen Ekrem İmamoğlu ise dikkat çeken mesajlarını sürdürse de bu Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na karşı devam eden dava süreci nedeniyle aday olmayacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu yeni ekibini kurdu, isimler belli oldu! İmamoğlu için yeni iddia: 2024 yılında…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A Takımını yenileme ve Kurultay’a gitme kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın ardından herkesin merak ettiği detay ise Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği oldu.

YENİ STRATEJİ MASAYA YATIRILDI

Seçim gecesi sonuçların belli olmasının ardından ilk değerlendirmeyi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapan Kılıçdaroğlu sonrasında peş peşe parti kurmayları ve ittifak liderleri ile toplantılar yaptı ve yerel seçimlere 10 ay kala yeni strateji masaya yatırıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ EKİBİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Kılıçdaroğlu hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu (MYK)’nda revizyonda ilk adımı atacak. Başdanışmanlarından Tuncay Özkan’ın odasını boşalttığı iddiası yansıdı kulislere, yeni ekibinde Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır’ın yer alacağı konuşuluyor.

2

İMAMOĞLU’NUN BU KURULTAYDA ADAY OLMASI DÜŞÜK İHTİMAL AMA…

Yaz aylarında il ve ilçe kongreleri, sonbaharda da 38.Olağan Kurultay toplanacak. CHP, Mart ayındaki yerel seçimlere yönetimdeki taze kanla gidecek. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı ise halen istinaf sürecinde siyasi yasak kesinleşirse ne genel başkan ne de belediye başkanı olabilir. O belirsizlik nedeniyle İmamoğlu’nun bu kurultayda İmamoğlu’nun yarışa girmesinin düşük ihtimal olduğu konuşuluyor. Show Haber’in iddiasına göre Kılıçdaroğlu’nun da İmamoğlu’na liderlik için 2024 sonrasını işaret edeceği tahmin ediliyor.

4

İYİ PARTİ’DE İSE MUHALİFLER GENEL BAŞKAN ADAYI ARIYOR

İttifak ortağı İYİ Parti’de ise son duruma göre 24-25 Haziran’da toplanacak Kurultay için hazırlıklar sürerken seçim sonuçları ile ilgili eleştiriler de başladı. Meral Akşener Ankara’da Başkanlık Divanı’nı topladı. Muhalif isimlerin ise İstanbul’da toplanıp Genel Başkan adayı arayışları içerisine girdikleri kulislere yansıdı. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal ise Akşener’e istifa çağrısı yaptı.

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Zafer Partisi liderinden de seçim sonucuna dair değerlendirme geldi. Özdağ ‘Millet İttifakı içerisindeki belirli müdahalelerden dolayı eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bakanları tek tek saydı: 'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...' Yeni bakanları tek tek saydı: 'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...'
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleriFatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri
'Siyasi hayatı biterdi...''Siyasi hayatı biterdi...'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay haberler

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Özdağ'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlık

Özdağ'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlık

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı

Kötü ve ağır koku tüm ilçeyi sardı! "Görmesek dahi anlıyoruz"

Kötü ve ağır koku tüm ilçeyi sardı! "Görmesek dahi anlıyoruz"

Korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Otomobil alev topuna döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.