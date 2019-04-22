Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan biri kadın 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen S.A, Y.K. ve M.Y. ile A.R. isimli kadın savcılıkta ifade verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracına taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.R. ile diğer 3 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, biri kadın 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramış, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman S'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 9 kişiden daha önce adliyeye getirilen Osman S'nin gözaltı süresi uzatılmış, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

