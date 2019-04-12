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Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Can Bartu Türk futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında var. Allahtan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk ve kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin “diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti (2)Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti (2)Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti (2)

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