Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Demirağ'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci bir programa katıldı diye, düşüncelerini aktardı diye veya birilerini eleştirdi diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü, nerede yaşıyoruz?" dedi.

Kılıçdaroğlu, dün gece evinin önünde darbedilen Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye nereye gidiyor?" sorusunu sormaktan kendisini alamadığını söyledi.

Demirağ'ın katıldığı televizyon programı sonrası evine giderken sopalı 7 kişi tarafından öldüresiye dövüldüğünü bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bereket versin hayati tehlikesi yok. Doktorlar hemen müdahale ediyorlar. Gerçekten son derece üzgünüm. Aklın alamayacağı bir şey. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Bir gazeteci bir programa katıldı diye, düşüncelerini aktardı diye veya birilerini eleştirdi diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü, nerede yaşıyoruz? Şu ana kadar failler konusunda herhangi bir şey kamuoyuna yansımış değil ama bu faillerin en kısa sürede bulunması, yargıya teslim edilmesi lazım. Yargı da kan kaybediyor. Dolayısıyla yargının oturup buna bir bakması lazım. Polisin failleri süratle yakalayıp yargıya teslim etmesi lazım. Türkiye nereye gidiyor? Yani bu gazeteci öldürülmeli mi? Bu olağan, sıradan bir olay mı? Türkiye'yi sanki bu tür olaylar, bu tür baskılar, bu tür şiddet uygulamaları, sopayla insanların dövülmesi, hatta birisinin talimatı da 'Öldürün.' Ne demek öldürün? Bir gazeteci, bir insan öldürülür mü?"