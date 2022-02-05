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  4. Tarih belli oldu! 6 muhalefet partisi lideri ilk kez bir araya gelecek

Tarih belli oldu! 6 muhalefet partisi lideri ilk kez bir araya gelecek

05.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisinin lideri 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek. "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasını Aralık ayı sonu itibariyle tamamlayan altı siyasi partinin lideri ikili buluşmaların ardından, ilk kez ortak bir platformda buluşacak.

Tarih belli oldu! 6 muhalefet partisi lideri ilk kez bir araya gelecek

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu buluşma, hem "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması"nın kamuoyuna duyurulma takvimi hem de seçimlere dönük bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alınacağı ilk toplantı olacak.

TROL HESAP RAPORU

Öte yandan CHP, Twitter'dan Kılıçdaroğlu ve partiyi hedef alan trol hesaplarla ilgili raporunu da açıkladı.

Trol hesaplardan üretilen 754 bin 975 gönderi üzerinden yapılan incelemeye göre CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhine aylık bazda "faaliyet gösteren" ortalama 10-12 bin trol hesap bulunuyor ve bu hesaplar yine aylık bazda ortalama 250-300 etiket üretiyor.

CHP'nin tespitine göre bu hesapların ürettikleri paylaşımlar ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü ve aşağılayıcı-alaycı içeriklerden oluşuyor.

TROL HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ

En önemli trol hesapların isimlerinin yer aldığı raporda, trol hesapların "karakteristik özellikleri" şöyle ifade edildi:

"CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol hesaplar çoğunlukla gerçek bir kimliğe sahip bulunmamaktadır. Bazı trol hesapların adlarında genellikle dört ve daha fazla rakam bulunmaktadır. Bu durum trol hesapların rastgele oluşturulduklarına işaret etmektedir.

"Trol hesapların bir diğer karakteristik özelliği de kullanıcı adlarının belirli bir siyasal partiye, ideolojiye ya da kişiye atıfta bulunması ya da bunlarla özdeşleşmesidir. Dikkat çekici bir başka özellik ise bu hesapların profilleri ya belirli bir siyasal partinin Genel Başkanının fotoğrafını, ya dini veya milli bir sembolü ya da 'güzel' veya 'yakışıklı' olarak tanımlanacak kadın/erkek görsellerini içeriyor olmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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