Kılık değiştiren teröristlerin ilginç görüntüleri! Rockçı DEAŞ'lı yakayı ele verdi: Müzik çalara baktılar ve...

İnad edilen, yani geri gönderilen teröristlerin tekrar tekrar denediği ve yeniden yakayı verdiği ortaya çıktı. Türkiye üzerinden terör bölgelerine geçmeye çalışan DEAŞ'lı teröristlerin, yakalanıp sınır dışı edildikten sonra farklı kılıkla yeniden girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de "Rockçı DEAŞ"lı oldu. Kılık kıyafeti ve kulaklığı dikkat çeken terörist, müzik çaları boş çıkınca yakayı ele verdi.

6 BİN 807 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerinden oluşan risk analiz ekipleri DEAŞ ve PKK terör örgütlerine katılmak üzere yurt dışından ülkemize gelen 6 bin 807 kişiyi tek tek tespit etti. Alınan bilgilere göre DEAŞ'lı teröristlere, "polise yakalanmamak için yapılması gerekenler" konulu kitap verildi. Öte yandan bu kitabı emniyet güçlerinin de ele geçirdiği öğrenildi.

TERÖRİSTLER, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Polisi atlatarak Türkiye üzerinden başka ülkelere geçmek için kılıktan kılığa giren teröristler ilginç görüntüler oluşturdu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, farklı görüntülere sahne olan bu operasyonların detaylarını aktardı.

Teröristlerin, Türkiye üzerinden çatışma alanlarına geçtiğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR"

DEAŞ ve PKK yöntem değiştirdi. İmajları düşünce şekillerine uygun kişilerden seçerken son dönemlerde entelektüel bir görünüm içerisinde kişileri seçiyorlar. Bakıldığı zaman örgüt üyesi olduğu asla anlaşılmayan kişiler.

"ENTELLEKTÜEL KİŞİ KILIĞINA GİRİYORLAR"

İstanbul Havalimanında DEAŞ, PKK’lılar ise daha çok Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıyor. Pandemi sonrası rotalarını değiştirdiler. İlk olarak bir Avrupa ülkesine giriş yapıyorlar. Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyorlar. DEAŞ eşgal değiştirdi. Pandemi öncesi kendi eşgalleri ile giriş yapıyorlardı. Şimdi ise yerini entelektüel görünümlü, güzel ve dikkat çekmeyen kadınlar aldı.

"OKUMAYA YA DA TURİZM AMAÇLI GELDİM" SAVUNMASI

Genelde Rus kökenli Çeçen, Türki cumhuriyetlerden kişiler. En sık yaptıkları savunma ise 'okumaya ya da turizm amaçlı geldim' oluyor. Bir polis ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğinin eğitimini alıyorlar. Dönüş bileti ve otel rezervasyonu gibi göstermelik işlemler yapıyorlar. Son yıllarda daha önce örgüt üyeliğinden hiç işlem görmemiş, sabıkası bulunmayan temiz kişileri gönderiyorlar.





