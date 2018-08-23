Kilimli Koyu turistlerin gazabına uğradı

Yaşananlara çevreciler tepki gösterirken, denizde ve kumsalda kağıt, pet şişe, karpuz kabuğu hatta kilimler görüldü.
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