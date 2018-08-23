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Kilimli Koyu turistlerin gazabına uğradı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Ağva'daki Kilimli Koyu'nda kamp kuranlar ve günübirlik gelen turistlerin ardlarında bıraktıkları çöpler görenleri şoke etti.

Yaşananlara çevreciler tepki gösterirken, denizde ve kumsalda kağıt, pet şişe, karpuz kabuğu hatta kilimler görüldü.

Kilimli Koyu'nu kirletip gittiler

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Şile - Ağva Kilimli Koyu’nda kamp kuranlar ve günübirlikçi turistlerin çöplerini bırakıp gitmelerine çevreciler tepki gösterdi.
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Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi.
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Turistlerin fotoğraflarını burada çektiğini söyleyen Onur Uğur ise fotoğraf çekiminden önce çevrede bir süre temizlik yaptıktan sonra çekime başlayabildi. Duruma tepki gösteren Uğur, "Burayı bize çok methetmişlerdi. Burası bildiğiniz bir kamp alanı.
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İstanbul’da bulabileceğiniz nadir mekanlardan bir yer. Fakat misafirlerimizi buraya getirdiğimizde o kadar kötü karşılanıyorlar ki; insanların burada kamp yaptıktan sonra ya da günübirlik tatillerini geçirdikten sonra geride bıraktıkları çöpler.
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Bu durum sadece Türkleri değil yabancı insanları da çok etkiliyor. Güzelim İstanbul’u bu şekilde mahvetmemeleri lazım. insanlardan istediğimiz, çöplerinizi bir poşete koyun daha sonra da belediyelerin sağlamış olduğu çöp kovalarına bırakın" dedi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insan olmayı öğrenemiyoruz. sifon çekmeyi bilmeyen insanlar var bunlar evlerinde nasıllar çok merak ediyorum
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