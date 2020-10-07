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  4. Kilis de listeye eklendi! Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu

Kilis de listeye eklendi! Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kilis cazibe merkezleri programı kapsamına alındı. Kilis'le birlikte program kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi.

Kilis de listeye eklendi! Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek.

Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak.

LİSTEYE KİLİS DE EKLENDİ

Karar göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi. Program kapsamındaki 24 ilin listesi şu şekilde sıralandı:

"Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van."

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