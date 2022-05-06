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  4. Kilis'te husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

06.05.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri, yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kilis'te husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda. H.E. av tüfeği ile husumeti bulunanların üzerine ateş açtı. Saçmalardan yaralanan Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tikli yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Halil Tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.E. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ile polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen ve yaralananların yakınları hastanede ağıt yaktı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilis silahlı saldırı
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