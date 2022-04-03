Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli sahur vakti ne zaman? Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

KİLİS, KIRIKKALE VE KIRKLARELİ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

KİLİS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRKLARELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



