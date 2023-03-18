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Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! "Gök delindi"

18.03.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken kent beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların "Gök delindi" yorumuna neden olurken o anlar kameraya yansıdı.

Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! "Gök delindi"

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu. (İHA)

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Kilis dolu

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