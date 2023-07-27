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  4. Kilis'te korkutan olay! Metruk bina yıkıldı, 1 kişi enkaz altında kaldı

Kilis'te korkutan olay! Metruk bina yıkıldı, 1 kişi enkaz altında kaldı

27.07.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te, kullanılmayan metruk bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Kilis'te korkutan olay! Metruk bina yıkıldı, 1 kişi enkaz altında kaldı

Korkutan olay, akşam saatlerinde Bölük Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı metruk binanın bir kısmı çöktü. Olayı görenler binaya çökmesinden kısa süre önce bir kişinin girdiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma ila enkaz altında kalan Mehmet Şükrü Atalar'ı çıkardı.

Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KİLİS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliğinden olayla ilgili ilgili yapılan açıklamada, “Saat 19.00 sıralarında Bölük Mahallesi Binbaşı Sokak No:33 sayılı, deprem öncesi metruk halde bulunan ve etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılmış, binaya Mehmet Şükrü Akalar isimli vatandaşımızın hurda demir toplamak maksadıyla girmiş, akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü Akalar’a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü Akalar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilis metruk bina

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