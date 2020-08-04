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Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kilis'te koronavirüs vaka sayısında yükseliş devam ediyor. Kentte 4 Ağutos itibariyle vaka sayısı 1145'e yükseldi.

Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında da ciddi oranda artış yaşanıyor. 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz’da 450’ye, 6 Temmuz’da 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya, 16 Temmuz itibariyle 646’ya, 20 Temmuz itibariyle 700’e, 23 Temmuz tarihinde 800’e 27 Temmuz tarihinde 1023’e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.

255 HASTA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 255 koronavirüs hastası bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

Kaynay: İHA

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