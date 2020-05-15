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Bilgisayar korsanı İncil dersini ele geçirip porno açtı!

15.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde bir kilise, bir bilgisayar korsanının İncil çalışma grubuna katılan herkesin bilgisayarlarını ele geçirip porno ve çocuk tacizi görüntüleri yayınlaması nedeniyle video konferans uygulaması Zoom'a dava açtı.

Bilgisayar korsanı İncil dersini ele geçirip porno açtı!

ABD'nin California eyaletinde bir kilise, bir bilgisayar korsanının İncil çalışma grubuna katılan herkesin bilgisayarlarını ele geçirip porno ve çocuk tacizi görüntüleri yayınlaması nedeniyle video konferans uygulaması Zoom'a dava açtı.

Saint Paulus Luteryen Kilisesi, çoğu emekli sekiz kişinin katıldığı dersin ortasında yaşanan olayla ilgili olarak Zoom'u ihmal, mahremiyet ve tüketici haklarının ihlaliyle suçladı.

Kilise, Zoom'un "bilgisayar korsanının daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu bilmesine rağmen, kâr ve geliri, veri koruma güvenliği ve kullanıcı güvenliğine tercih ederek" saldırıları durdurmak için adım atmadığını savundu ve tazminat istedi.

Zoom'dan yapılan açıklamada ise olayın öğrenilmesinden sonra aynı gün saldırganın tespit edildiği, bu kişinin platforma erişiminin engellenerek durumun ilgili makamlara bildirildiği" belirtildi.

'ŞİFRELERİ ÇOK KİŞİYLE PAYLAŞMAYIN'

Şirketin açıklamasında, yakın bir zaman önce güvenlik önlemlerinin güncellendiğine dikkat çekilerek "bu görüşmede olduğu gibi" kullanıcıların toplantı linki ve şifreleri çok kişiyle paylaşmaması gerektiğini kaydedildi.

Kilise 6 Mayıs'taki görüşmenin 42'nci dakikasında tüm katılımcıların bilgisayarlarının ele geçirildiğini, önce yetişkin sonra da bebek ve çocuk pornosu, ardından da çocukların şiddete maruz kaldığı görüntülerin gösterildiğini söylüyor.

Kullanıcıların videoyu durdurmaya çalıştığı bunun üzerine bilgisayar korsanının yeniden saldırıya geçtiği belirtiliyor.

Zoom popülerleşirken güvenlik yetersizliğine dair eleştiriler de artıro

Daha öncede de farklı ülkelerde Zoom üzerinden okullarda yapılan bazı derslere benzer saldırılar düzenlenmiş, şirket yetkilileri bir dizi güvenlik güncellemesi yapıldığını açıklamıştı.

9 yıl önce Çin kökenli Amerikalı girişimci Eric Yuan tarafından kurulan Zoom, özellikle koronavirüs salgınından sonra popüler hale gelmişti.


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