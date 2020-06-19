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  4. Kilisenin kapısındaki haçı söken şüpheli için istenen ceza belli oldu

Kilisenin kapısındaki haçı söken şüpheli için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kilisenin kapısındaki haçı söken şüpheli için istenen ceza belli oldu

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapı haçını söktüğü gerekçesi ile tutuklanan Mazlum S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haçadur Edvart Ayvazyan müşteki olarak yer aldı. Şüpheli Mazlum S.'nin 23 Mayıs 2020 tarihinde Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin duvarına tırmandığı, dış kapı üzerindeki metal haçı yerinden sökerek kaldırıma attığı belirtilen iddianamede, Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Edvart Ayvazyan'ın şüpheliden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Mevcut delillere göre şüphelinin kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp attığı belirtilen iddianamede, "Yerinden sökülen haçın herkesin gelip geçtiği kaldırıma atılması sebebiyle eylemin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği" ifade edildi. İddianamede şüphelinin, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

DHA

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