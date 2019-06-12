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Kilis'te DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Suriye'den gelerek Çobanbey Sınır Kapısı'nda 5 çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim olan terörist gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan kaçan kadın terörist, yanındaki 5 çocuğuyla Çobanbey Sınır Kapısı'na geldi.

Jandarma ekiplerine teslim olan kadın teröristin yapılan kimlik kontrolünde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanma kararı bulunan R.E. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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1 terörist teslim oldu Çobanbey Sınır Kapısı DEAŞ Kilis

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