Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.C. A.A, B.Y, M.Y, Z.Y, G.Y, O.Y ve E.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.C. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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