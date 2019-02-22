HABER

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.C. A.A, B.Y, M.Y, Z.Y, G.Y, O.Y ve E.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaretEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaret
Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis Musabeyli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.