Kilo ile alma devri bitti! Kuruyemiş artık gramla alınıyor

Gaziantep Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, son 1 yıl içinde kuru yemiş fiyatlarının yüzde 200 arttığını söyledi. Kıratlı, artışın, yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışı değiştirdiğini belirterek, "Yılbaşı öncesi satışlarımız arttı. İnsanlarımız geleneklerini değiştirmedi ama fiyat artışı nedeniyle kuru yemişte kilo devri bitti, gram devri başladı" dedi.

1 YILDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Kuruyemişçiler Odası Başkanı Kıratlı, fiyat artışının, vatandaşın yılbaşı geleneğini kilo yerine grama dönüştürerek devam ettirdiğini ancak kendilerinin satışını azalttığını belirtti. Kıratlı, "Kuru yemiş yılbaşı geleneği halini aldı. Herkes yeni yıla girerken evine gitmeden kuru yemiş alır ve geç saatlere kadar televizyon karşısında tüketirdi ama kuru yemiş fiyatları genel olarak son 1 yılda yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Durum böyle olunca yılbaşı öncesi vatandaş alım şeklini değiştirdi. Eskiden kilo olarak alınan kuru yemişler şu anda gramla alınıyor. Biz de kuru yemişte kilo dönemi bitti, gram devri başladı, şeklinde yorumluyoruz" diye konuştu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Kuru yemişçi Kerem Şekeroğlu ise son 1 yıl içinde döviz artışına bağlı olarak ürünlerin zamlandığını ve bu durumun satışlarını yüzde 50 düşürdüğünü kaydetti. Şekeroğlu, fiyatı en çok artan ürünlerin Antep fıstığı, kaju, badem ve kahve olduğunu söyledi.

(DHA)

