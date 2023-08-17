Kilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 10 günde 6 kilo verdiren diyet ile 1 ayda 2 beden inceleceksiniz

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını söylüyor. Yaşanan bu problemin üstesinden Aristo diyeti ile gelebilirsiniz. Bu diyetin bir felsefesi var. Amaç, düşünce yapısını değiştirip zayıflamak ve kilo almamayı sağlamak.
Felsefeci Aristo'nun ismi verilen diyet ile kilo sorunu olan vatandaşların yaşam biçimini iyileştirmek amaçlanıyor.
Aristo diyeti beslenme ve yaşam felsefesidir.
Doktorunuza danıştıktan sonra en az 3 hafta uygulanması tavsiye edilen bu diyet çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor.
Aisto diyeti ile üç tip arınma tavsiye edilmektedir:
Bedenini arındırma,
Ruhunu arındırma,
Bu diyette önerilen beslenme beyinde olan epifiz bezinin temizlenmesini sağlıyor.
Aristo diyeti genel olarak şu şekilde yapılmaktadır:
Sabahları 08.00’da kahvaltı yapılmalıdır. Akşam 19.30’da akşam yemeğinin yenilmesi gerekmektedir. Bu süre boyunca insan vücudu sindirimi kolayca yapılabilmesini sağlanır. Bu şekilde vücudun arındırılmasına yardımcı olunur.
Sabah, öğle, akşam yemeklerinde proteinli beslenme programı önerilmektedir.
Öğünlerde glüten tüketilmemelidir.
Sebzeler ve meyveler çiğ bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.
Günde on bardak su içilmelidir.