Kilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 10 günde 6 kilo verdiren diyet ile 1 ayda 2 beden inceleceksiniz

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını söylüyor. Yaşanan bu problemin üstesinden Aristo diyeti ile gelebilirsiniz. Bu diyetin bir felsefesi var. Amaç, düşünce yapısını değiştirip zayıflamak ve kilo almamayı sağlamak.

ÇİĞ SEBZE VE MEYVELERDEN OLUŞUYOR

Felsefeci Aristo'nun ismi verilen diyet ile kilo sorunu olan vatandaşların yaşam biçimini iyileştirmek amaçlanıyor.

Aristo diyeti beslenme ve yaşam felsefesidir.

Doktorunuza danıştıktan sonra en az 3 hafta uygulanması tavsiye edilen bu diyet çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor.

3 TİP ARINMA

Aisto diyeti ile üç tip arınma tavsiye edilmektedir:

Bedenini arındırma,

Ruhunu arındırma,

Zihnini arındırma.

Bu diyette önerilen beslenme beyinde olan epifiz bezinin temizlenmesini sağlıyor.

DİĞER DİYETLERE GÖRE DAHA AZ KATI KURAL VAR!

Aristo diyeti genel olarak şu şekilde yapılmaktadır:

Sabahları 08.00’da kahvaltı yapılmalıdır. Akşam 19.30’da akşam yemeğinin yenilmesi gerekmektedir. Bu süre boyunca insan vücudu sindirimi kolayca yapılabilmesini sağlanır. Bu şekilde vücudun arındırılmasına yardımcı olunur.

Sabah kahvaltı yapılmadan yarım saat önce ılık su içilmesi gerekmektedir. Bu ılık su içerisine 7 veya 8 damla limon koyulabilmektedir. Ya da bir çay kaşığı bal eklenebilmelidir. Bu şekilde yapılan işlemler ile mide temizlenir. Aynı zamanda yağ yakımı hızlandırılır.

Sabah, öğle, akşam yemeklerinde proteinli beslenme programı önerilmektedir.

Öğünlerde glüten tüketilmemelidir.

Aristo diyetinde üç ana ve iki ara öğün beslenme şeklinde uygulanır. Ana öğüt asla atlanılmaması gerekmektedir.

Sebzeler ve meyveler çiğ bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

Günde on bardak su içilmelidir.

Gün içerisinde de on bin adım atılması ile kilo vermek kolaylaştırılır. Aristo diyetinde hareket önemlidir.



