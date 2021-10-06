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Kilo verememe nedenleri arasında burun tıkanıklığı da var

06.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsunuz, diyet ve egzersiz yapıyorsunuz ancak tüm çabalarınıza rağmen hedeflediğiniz kiloya düşemiyorsunuz. Motivasyonu düşüren kilo verememe nedenleri arasında burun tıkanıklığının da olduğunu söyleyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen, burun tıkanıklığının yol açtığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

Kilo verememe nedenleri arasında burun tıkanıklığı da var

Bir süredir fazla kilolarınızdan şikayetçi olup diyet ve egzersiz yapıyor ancak herşeye rağmen hedeflediğiniz kiloya düşemiyorsanız; bunun sebeplerinden biri Burundaki Nefes Alma Problemleriniz olabilir.

Burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken nefes almada yarattığı güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durumdur.

Burnun Tıkanık olması, Koku Duyusunda bozukluk ve Kaliteli Nefes alamamak olarak kendini gösterir. Nefes alamamaya bağlı olarak İleri boyutta Uyku Apnesine’de Sebep olabilen bu durum nedeniyle uykunun sık sık bölünmesi, beraberinde Uykusuzluk, Ağız kuruluğu, Gün içinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterir.

BURUNDA ETKİLİ VE YETERLİ NEFES ALAMAMANIZIN NEDENLERİ NELERDİR?

1-Deviasyon adıyla sıklıkla duyduğunuz Burun Kemiği ve Kıkırdağının Eğriliği (Septum Deviasyonu)

2-Tıpta kabaca Konka Hipertrofisi olarak adlandırdığımız Burun Etlerinin şişmesi, Büyümesi Ve

3-Alerjik Rinit durumudur. Alerjik Rinit , bağışıklık sistemimizin nefes yoluyla vücudunuza aldığımız Polen vb maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan alerjik bir reaksiyondur.

Başlıca bu üç durumla ortaya çıkan burundaki nefes alma güçlüğü ve tıkanıklığı, ileri boyutta horlamaya neden olup uyku kalitesini bozarken aynı anda da burundan yeterli oksijen alımını da kısıtladığından kişinin kilo verememesine, hatta aynı şekilde beslenip egzersiz yapmasına rağmen kilo artışına neden olabilir.

BURUN TIKANIKLIĞI İLE KİLO ALIM BAĞLANTISI HANGİ MEKANİZMAYLA GELİŞİYOR?

Burun tıkanıklığı, gece ağzı açık uyuma ve horlamaya da yol açarak Oksijen seviyesinde azalmaya neden olur.

Vücuttaki yağ yakımının doğru işleyebilmesi için dokulardaki oksijen oranı önemlidir ve herhangi bir sebeple gün içinde veya uykuda Oksijen alımının azalması durumunda beraberinde yağ yakımınız yavaşlar.

Oksijen oranının azalmasının dokularda yarattığı stres sonucu stres Hormonu olarak bilinen Kortizolün salgılanmasında da artış olur. Kortizol aynı zamanda vücutta yağ oluşumunu tetikleyen bir hormondur ve buna bağlı olarak da vücutta yağ depolanması artar.

BURUN TIKANIKLIĞI UYKUDA NEFES DURMASINA NEDEN OLABİLİR

Kliniğime Burun Ameliyatı düşüncesiyle başvuran hastaların %70 ‘i Burun içinde tıkanıklığa sebep olan bir kemik veya kıkırdak eğriliğinden haberdar değildir; Muayene sonrasında öğrenir. Ameliyat sırasında bu tıkanıklıklar büyük oranda çözülür ve hasta iyi nefes alma özgürlüğüne kavuşur.

Aynı hastaların bir kısmı ameliyat öncesinde Uyku apnesi dediğimiz uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanan problemi de yaşıyor olabilirler.

Uyku apnesi Sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi aniden düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Oksijen düşüşü benzer şekilde yağ yakımını azaltıp bölgesel yağlanma ve kilo artışına sebep olur.

Uyku apnesi sırasında aynı zamanda Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır. Uyku kalitesi bozulduğunda Leptin adı verilen ve beynimize doyma sinyalini iletip tokluk hissi yaratan hormon seviyesini düşüreceğinden, gün içinde daha çok yemek yeme ve beraberinde kilo alımı da tetiklenmiş olur.

Bir kısır döngü içerisine giren vücut, uyku apnesinin sebep olduğu uyku bozukluğuna düşüp gün içinde daha fazla yeme isteği duyuyor ve kilo alıyor; kişi daha kilolu olduğunda da gece uykuları bozulup daha kalitesiz uyuyor. Bu durum ayrıca kişileri diyabete yatkın hale getirirken, insülin direnci artışı da kilo alımına neden oluyor.

Özetle; Burun Tıkanıklığı, yukarıda saydığım nedenlerden dolayı fazla kilolardan kurtulmamıza engel olurken, tam aksi kilo artışımızı da tetikleyen bir faktör olup çözümü çoğu durumda hem görsel hem de fonksiyonel cerrahinin bir arada planlanmasıyla mümkündür.


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