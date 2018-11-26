Kilo veremiyorsanız sebebi bağırsaklarınız olabilir! Mutsuz bağırsak sendromu nedir?

Son yıllarda bağırsakların değeri daha iyi bilinir oldu. Artık çoğu insan, bağırsaklarımızın vücudun ‘ikinci beyni’ olduğunu kabul ediyor. Bağırsaklar, bağışıklık sistemi için en önemli organlardan biri… Haliyle bu organdaki bir sorun, bütün metabolizmayı etkiliyor. Peki, yaptığımız hangi hatalar bağırsaklarımızı mutsuz ediyor? VM Medical Park Pendik Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, bağırsak sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

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Bağırsaklarımızda 100-150 trilyon kadar bakteri yaşar. Bizimle beraber yaşayan bu bakterilerin bir kısmı iyi, bir kısmı ise kötü bakteri olarak değerlendirilir ve hepsi bir denge içindedir. Bu dengenin bozulması, bağırsak sağlığının bozulması anlamına gelir. Bakteriler dünyasına ‘mikrobiyota’ adını veriyoruz. Sağlıklı bir mikrobiyota vücut mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yaşaması için önemlidir. Başta antibiyotikler olmak üzere gereksiz ilaç kullanımı, hareketsiz yaşam, obezite, sağlıksız beslenme, sigara, alkol, stres ve uyku sorunları bağırsak sağlığını negatif etkiler. Özellikle antibiyotikler, zararlı bakterileri öldürürken bağırsaktaki iyi bakterileri de öldürür. Böylece bağışıklığımız zayıflar ve hastalıklara yakalanma riskimiz de artar.