KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada

İğne korkusu yaşayanların farklı bir alternatif olarak beklediği zayıflama hapı Wegovy Pill onay aldı. Ancak uzmanlar, ilacın sanıldığı kadar kolay kullanılmadığını, etkisinin enjeksiyonlardan daha düşük olabileceğini ve her gün aç karnına alınması gereken ilacın yanlış kullanılması halinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyardı.

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de dünyanın ilk kilo verme hapı olarak onaylanan Wegovy Pill, daha piyasaya çıkmadan büyük ilgi gördü. Online eczaneler, ilacı kullanmak isteyenlerin sayısının 100 bini aşabileceğini belirtirken, uzmanlar hapın sanıldığı kadar pratik bir çözüm olmayabileceği konusunda uyarıyor.

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada 1

İĞNE KORKUSU OLANLAR İÇİN ÖNCELİK

Bugüne kadar Wegovy ve Mounjaro gibi kilo verme ilaçları enjeksiyon yoluyla uygulanıyordu. Her gün kullanılacak olan Wegovy Pill ise iğne korkusu yaşayan kişiler için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Üstelik aylık maliyetinin enjeksiyonlara göre yaklaşık 40 sterlin daha düşük olması da ilginin artmasında etkili oldu.

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada 2

ETKİSİ ENJEKSİYONLARDAN DAHA DÜŞÜK

Wegovy Pill'in etkin maddesi semaglutid. Bu madde, yemek sonrası salgılanan GLP-1 hormonunu taklit ederek tokluk hissini artırıyor, iştahı azaltıyor ve yeme isteğini baskılıyor.

Ancak uzmanlara göre hap formu, enjeksiyonlar kadar etkili değil. Araştırmalar, Wegovy Pill'in en yüksek dozunda ortalama yüzde 17 kilo kaybı sağladığını gösterirken, Mounjaro kullanan hastalarda bu oranın yüzde 22'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada 3

KULLANIMI SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

İlacın en çok eleştirilen yönlerinden biri ise kullanım şekli.

Uzmanlara göre Wegovy Pill:

En az 8 saatlik açlığın ardından alınmalı.
Yalnızca yaklaşık yarım bardak suyla içilmeli.
İlacı aldıktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir şey yenilip içilmemeli.
Kurallara uyulmaması halinde ilacın etkisi önemli ölçüde azalabiliyor.

Bu nedenle birçok hastanın uzun vadede kullanım disiplinini sürdürmekte zorlanabileceği ifade ediliyor.

Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada 4

YAN ETKİLER AYNI

Hap formunda olması nedeniyle daha rahat kullanılacağı düşünülse de uzmanlar yan etkilerin enjeksiyonlarla benzer olduğuna dikkat çekiyor.

Kullanıcılar özellikle tedavinin ilk dönemlerinde veya doz artırıldığında;

-Mide bulantısı
-Kusma
-İshal
-Kabızlık
-Karın ağrısı

gibi şikayetlerle karşılaşabiliyor.

YENİ BİR İLAÇ KRİZİ KAPIDA MI?

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise olası tedarik sıkıntıları.

Wegovy Pill'in her dozunda, enjeksiyonlara göre yaklaşık 100 kat daha fazla semaglutid bulunuyor. Bunun nedeni ilacın büyük bölümünün mide tarafından parçalanması ve yalnızca küçük bir kısmının kana karışabilmesi.

Son yıllarda dünya genelinde semaglutid tedarikinde zaman zaman sorunlar yaşanırken, yeni hapın yoğun talep görmesi halinde benzer ilaç kıtlıklarının yeniden ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Astrolojiye göre ana kuzusu olan 5 burçAstrolojiye göre ana kuzusu olan 5 burç
Keneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterliKeneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterli

Anahtar Kelimeler:
hap iğne kilo verme zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.