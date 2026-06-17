Kilo vermede yeni dönem! Zayıflama iğnelerinden sonra bu da oldu: Yüz binler sırada

İngiltere'de dünyanın ilk kilo verme hapı olarak onaylanan Wegovy Pill, daha piyasaya çıkmadan büyük ilgi gördü. Online eczaneler, ilacı kullanmak isteyenlerin sayısının 100 bini aşabileceğini belirtirken, uzmanlar hapın sanıldığı kadar pratik bir çözüm olmayabileceği konusunda uyarıyor.

İĞNE KORKUSU OLANLAR İÇİN ÖNCELİK

Bugüne kadar Wegovy ve Mounjaro gibi kilo verme ilaçları enjeksiyon yoluyla uygulanıyordu. Her gün kullanılacak olan Wegovy Pill ise iğne korkusu yaşayan kişiler için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Üstelik aylık maliyetinin enjeksiyonlara göre yaklaşık 40 sterlin daha düşük olması da ilginin artmasında etkili oldu.

ETKİSİ ENJEKSİYONLARDAN DAHA DÜŞÜK

Wegovy Pill'in etkin maddesi semaglutid. Bu madde, yemek sonrası salgılanan GLP-1 hormonunu taklit ederek tokluk hissini artırıyor, iştahı azaltıyor ve yeme isteğini baskılıyor.

Ancak uzmanlara göre hap formu, enjeksiyonlar kadar etkili değil. Araştırmalar, Wegovy Pill'in en yüksek dozunda ortalama yüzde 17 kilo kaybı sağladığını gösterirken, Mounjaro kullanan hastalarda bu oranın yüzde 22'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

KULLANIMI SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

İlacın en çok eleştirilen yönlerinden biri ise kullanım şekli.

Uzmanlara göre Wegovy Pill:

En az 8 saatlik açlığın ardından alınmalı.

Yalnızca yaklaşık yarım bardak suyla içilmeli.

İlacı aldıktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir şey yenilip içilmemeli.

Kurallara uyulmaması halinde ilacın etkisi önemli ölçüde azalabiliyor.

Bu nedenle birçok hastanın uzun vadede kullanım disiplinini sürdürmekte zorlanabileceği ifade ediliyor.

YAN ETKİLER AYNI

Hap formunda olması nedeniyle daha rahat kullanılacağı düşünülse de uzmanlar yan etkilerin enjeksiyonlarla benzer olduğuna dikkat çekiyor.

Kullanıcılar özellikle tedavinin ilk dönemlerinde veya doz artırıldığında;

-Mide bulantısı

-Kusma

-İshal

-Kabızlık

-Karın ağrısı

gibi şikayetlerle karşılaşabiliyor.

YENİ BİR İLAÇ KRİZİ KAPIDA MI?

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise olası tedarik sıkıntıları.

Wegovy Pill'in her dozunda, enjeksiyonlara göre yaklaşık 100 kat daha fazla semaglutid bulunuyor. Bunun nedeni ilacın büyük bölümünün mide tarafından parçalanması ve yalnızca küçük bir kısmının kana karışabilmesi.

Son yıllarda dünya genelinde semaglutid tedarikinde zaman zaman sorunlar yaşanırken, yeni hapın yoğun talep görmesi halinde benzer ilaç kıtlıklarının yeniden ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.