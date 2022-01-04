Kilo vermek için aç kalmak zorunda değilsiniz! İşte aç kalmadan kilo vermenizi sağlayacak tüyolar...

Sağlıklı bir yaşam için fazla kilolardan kurtulmak oldukça önemli. Kilo vermek için birçok yöntem olsa da akla ilk gelen yöntemlerden biri az yemek yemek oluyor. Kilo vermek isteyenler, genellikle aç kalıp hızlı bir şekilde kilo verebileceğini düşünüyor. Bu yanlış düşünce ise pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Halbuki kilo vermek için aç kalmanız gerekmiyor! Aç kalmadan kilo vermenin yollarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sağlıklı ve düzenli bir şekilde kilo vermenin yolları...

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Maalesef pek çok kişi günlük hayatın karmaşası nedeniyle su içmeyi unutuyor veya ihmal ediyor. Ancak sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı su, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Günlük su ihtiyacınızı karşıladığınızda hem tok hissedeceğiniz hem metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacağınız için kilo vermeniz kolaylaşabilir.

KAHVALTI EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Günün en önemli öğünü kahvaltı diye boşuna demiyorlar. Kahvaltı, kilo vermek isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken öğün. Çünkü iyi bir kahvaltı, sizi uzun süre tok tutarken ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar. Tabii ki bu kahvaltıda önünüze gelen her şeyi yiyeceğiniz anlamına gelmiyor.

ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Kilo vermek için en önemli detaylardan biri de ara öğünler. Gün içerisinde 2-3 saatte bir yoğurt, çiğ kuruyemiş ve meyve gibi besinler tüketerek açlığınızı yatıştırabilirsiniz.

KALORİ HESABI YAPIN

Zahmetli gibi gözükse de yediklerinizin kalorisinin yanı sıra kilo vermek için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaloriyi de hesaplarsanız çok daha düzenli ve hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Kalori hesabı yaparak daha düzenli bir beslenme alışkanlığı oluşturabilirsiniz.

LİFLİ BESİNLER TÜKETİN

Lifli sebzeler, meyveler ya da yulaf uzun süre tok hissetmenizi sağlayacak besinler. Lifli besinleri çok daha fazla çiğnemeniz gerektiği için daha az besin tüketerek doyduğunuzu hissedersiniz.

PROTEİN DENGESİNİ KURMAYA DİKKAT EDİN

Protein içeren besinler, kilo vermek için büyük öneme sahip. Kırmızı et, beyaz et, balık ve süt ürünlerini tüketmeye özen gösterebilir, bunları çeşitlendirerek vücudunuzu proteine doyurabilirsiniz.



