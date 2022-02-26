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Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu pozisyonlar kalori yakımını hızlandırıyor

26.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir yetişkinin yılda ortalama 54 kez cinsel ilişkiye girdiğini ortaya çıkardı. Karşılıklı keyif almanın yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik olarak faydaları olan cinsel ilişkiye girmek aynı zamanda kalori yakımını hızlandırıyor.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu pozisyonlar kalori yakımını hızlandırıyor

En sevdiğiniz seks pozisyonlarının ne kadar kalori yaktığını daha önce hiç düşündünüz mü? Yeni bir araştırmaya göre, ortalama bir yetişkin yılda yaklaşık 54 kez seks yapıyor. Bir marka ortalama cinsel ilişkiye girme sayısı, cinsel ilişki süresi ve girilen pozisyonları göz önüne alarak cinsel ilişki sırasında hangi pozisyonun, kaç kalori yaktığını tespit etti.

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Butter Churner pozisyonu ile cinsel ilişkiye giren çiftler yarım saat içinde 211 kalori yakabilir. Bu da dakikada 7 kcal'a eşdeğerdir. En çok kalori yakan diğer pozisyonlar arasında dakikada 6,6 kalori yakan ayakta durmak yer alır. Ancak bu pozisyon kadınlar için en düşük orgazm oranlarından birine sahiptir. En az kalori yakan pozisyon Cowgirl'dür ve bu da dakikada yaklaşık 1,3 kalori kaybetmenizi sağlar.

CİNSEL HAYAT ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK RİSK

Obezite, son yıllarda birçok sağlık sorununa neden oluyor. Obezite aynı zamanda cinsel hayatı da tehdit ediyor. Erkeklerde obezite, erektil disfonksiyona neden olabilen testosteron ve libidoyu azaltabilir.

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