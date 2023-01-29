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Kilolarca çaldılar! Yetkililer çareyi fotoğraflarını asmakta buldu: "Kavurma Hırsızları" kamerada

29.01.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de market önünde bulunan dolabı gözlerine kestiren hırsızlar kilolarca kavurma çaldı. Hırsızlığın önüne geçemeyen market yetkilileri ise çareyi hırsızların fotoğrafını dolap üzerine asıp "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldu.

Olay geçtiğimiz hafta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde müşterilerin görmesi amacı ile konulan ve içinde kavurma peynir gibi ürünlerin sergilendiği dolap son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Markete dadanan hırsızlar, son bir ayda iki kez gelerek kilolarca kavurma çaldı. Kavurma hırsızlarının önüne geçemeyen market yetkilileri son çareyi ise güvenlik kamerasından aldıkları hırsızlara ait fotoğrafları herkesin görebileceği şekilde dolap üzerine asarak üzerine "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldular.

"ARABA HIRSIZLARI VAR, LASTİK HIRSIZLARI VAR, AYAKKABI HIRSIZI VAR AMA KAVURMA HIRSIZLARINI İLK GÖRDÜK"

Yaşanan olayı anlatan market çalışanı Hasan Kılıç, "Dışarıda vitrin dolabımız var dolaba kavurma, peynir ve zeytin koyuyoruz. Son zamanlarda İsmetpaşa'da artık nasıl bir hırsızlık ise kavurmalarımızı bir hırsız sürekli olarak vitrini kaldırıp alıp götürüyor. Yaklaşık 1 buçuk aydır 2 defa başımıza geldi. Araba hırsızları var, lastik hırsızları var, ayakkabı hırsızı var ama kavurma hırsızlarını ilk gördük. Hayırlısı diyelim ama bizim bir emeğimiz var bu emeğinde boşa çıkmasını istemiyoruz. Çünkü biz burada yaklaşık 8-9 kişi çalışıyoruz. Herkesin bir emeği var ve bu emekler zayi oluyor bu da bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Allah ıslah etsin diyelim başka da bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ceyda Salmaz isimli çalışan ise, "Kasada durduğum sırada müşterinin birinin bize söylemesi ile bu durumu fark ettik. Ardından gittik ama yetişemedik. Yani yazıktır, günahtır ama bizim patronlarımız zaten bu konularda yardımcı oluyorlar ihtiyaç sahiplerine. Gelip bize söyleseler buna gerek kalmayacak. Biz burada emek veriyoruz, emeğimiz ile çalışıyoruz bunların heba edilmesi gerçekten hoş değil. İhtiyaç sahibi iseniz gerçekten gelin bize söyleyin yardım edelim bunlara gerek yok. Bayağı bir kaç kilo çaldılar blok halinde tahmin bile edemiyorum dolap doluydu hepsini çaldılar. Sepet halinde götürdüler bunu bir müşterimiz fark etti ve bize gelip söyledi" dedi.

FOTOĞRAFLARINI ASIP "KAVURMA HIRSIZLARI" YAZDILAR

Sultangazi'de markete ait dolaptan sepet ile ve blok halinde kilolarca kavurma çalınırken hırsızlığın önüne geçemeyen yetkililer ise son çareyi güvenlik kamerasından aldıkları hırsızlara ait fotoğrafları üzerine "Kavurma Hırsızları" yazıp dolap üzerine asmakta buldu. Hırsızların kavurma çaldıkları o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde ilk olarak bir hırsızın kaldırımdan geçerken kavurmaların bulduğu dolabı fark edip geri döndüğü, daha sonra ise gözüne kestirdiği ve içinde kilolarca kavurmanın bulunduğu sepeti alıp götürdüğü görülüyor. İkinci olayda ise kaldırımdan geçen hırsızın dolapta bulunan kavurmaları fark edip ilerlediği ancak bir süre sonra dönüp hızlı bir şekilde dolapta bulunan blok halindeki kavurmayı çalıp hızla uzaklaştığı görülüyor. (İHA)

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Hırsız Sultangazi kavurma

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