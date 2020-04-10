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Kilolu kişiler bu şekilde giyinerek fazla kilolarını saklayabilir! İşte öneriler!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Medyanın yarattığı tek tip kadın algısı son zamanlarda beden olumlamaları sayesinde yıkılmaya başladı. Güzel görünmek için zayıf veya uzun boylu olmanıza gerek yok. Güzellik kapısına giden yol kendinizi sevmekten geçer. Kilolu kişiler nasıl giyinmeli sorusunun cevabı, kendinize yakışanı giymektir. Bedeninizi tanıyarak seçeceğiniz parçalar çok daha güzel görünmenizi sağlayacaktır.

Kilolu kişiler bu şekilde giyinerek fazla kilolarını saklayabilir! İşte öneriler!

Vücut ölçülerine göre kıyafet seçmek çok zor ve önemli bir meseledir. Kilonuz kaç olursa olsun daha bakımlı ve şık görünmeniz çok kolaydır. Sadece rahatsız olduğunuz bölgeyi nasıl gizleyeceğinizi bilmeniz yeterli. Doğru parçaları birleştirerek tamamlayıcı makyaj yaptığınızda tüm gözler sizin üzerinizde olacak. Sizin için, kilolu kadınların "Bugün ne giysem?" sorununa çözüm buluyoruz!

3 TÜYO İLE KİLOLU KADINLAR İÇİN KIYAFET SEÇİMİ

1. RENK VE DESEN SEÇİMİ

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  • Genel olarak, büyük bedene sahip kadınlar siyah ağırlıklı giyinmeye özen gösterir. Siyah ince gösteren bir renk olsa da gardırobunuzu baştan aşağı siyah parçalarla doldurmanıza gerek yok. Sürekli siyah giyinmek enerjinizin düşmesine neden olabilir. Zayıf bir görünüm elde etmek için koyu renkler kullanmak zorundasınız gibi bir kural yok. Çikolata kahvesi, lacivert, kırmızı, yeşil, sarı, pembe tonları yüksek enerjiye sahip olup inceltici etki yapar. Böylelikle, farklı renklerle çeşitli kombinler yapmanız artık daha kolay olur.
  • Desen tercihlerinizi ise daha dikey pozisyonlardan yana kullanmalısınız. Bu şekilde daha ince, uzun görünebilirsiniz.

2. KIYAFET KESİMİ NASIL OLMALI?

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  • Çok bol kıyafetler daha kilolu görünmenize yol açarken dar kesimli kıyafetler de rahatsızlık hissetmenize neden olabilir. Bunun için hafif bol kesimli parçalar tercih etmenizde fayda var.
  • Pantolon seçiminizi yaparken geniş paçalar kullanmaya özen gösterin. Bol jeanler tarzınızı daha iyi yansıtmanıza yardımcı olacaktır.
  • V yaka kesimli bluz ve elbiseler vücut ölçülerinizi daha ince ve uzun göstermenizi sağlar.

3. AYAKKABI SEÇİMİ NASIL OLMALI?

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  • Kilolu bir bedene sahipseniz topuklu ayakkabılar en yakın dostunuz olacak. Zarif ve ince bir topuklu ayakkabı tercih ederek daha zayıf bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak, kalın bilekli bir ayak yapınız varsa; bilekten bantlı ayakkabılardan uzak durmalısınız. Kalın bantlı ayakkabılar, bacak boyunuzu keserek daha kilolu görünmenize neden olabilir.

BU HATALARDAN KAÇININ!

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  • Yapılan en büyük yanlış yatay çizgilere sahip kıyafetler seçmektir. Yatay çizgiler olduğunuzdan daha kilolu görünmenize yol açabilir.
  • Fazla desenli parçalar dikkatleri üzerinize çekmenize neden olur. Rahatsız olduğunuz bölgeyi gizlemek için çok desenli kıyafetlerden uzak durmalısınız.
  • Çok açık ve parlak renkler kullanmak vücudunuzu ön plana çıkarır. Daha mat kıyafetler seçerek fazlalığınızın olduğu bölgeyi kamufle edebilirsiniz.
  • Kilolarınızı saklamak adına bol kıyafetler giymeniz sizi olduğunuzdan daha geniş gösterir.
  • Kalçanıza tam oturan elbise ve etekler basenlerinizi ön plana çıkarabilir. Bel çevrenizi sıkı saran kıyafetleri tercih etmemenizde fayda olacaktır.


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