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  4. Kilosu 1000 TL! Sağlık açısından altın değerinde... Talep yağıyor 'İnsanlar faydasını öğrendi'

Kilosu 1000 TL! Sağlık açısından altın değerinde... Talep yağıyor 'İnsanlar faydasını öğrendi'

04.04.2024 10:12
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Türkiye’nin bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de, milyonlarca arının gram gram topladığı, kilogram fiyatı bin TL’ye kadar çıkan polende sezonun ilk hasadı sıfır rakımda yapıldı. Sıfır rakımda başlayan polen hasadının, yaz mevsiminde Toroslar ve Eğriçayır yaylalarında devam edeceği, bu sene 200 ton civarında verim beklendiği belirtildi.

Kilosu 1000 TL! Sağlık açısından altın değerinde... Talep yağıyor 'İnsanlar faydasını öğrendi'

Türkiye’de arıcılıkta ilk 5’de yer alan Mersin’de bu yıl da havaların ısınması ve çiçek mevsiminin başlamasıyla arılar üretime geçti. Milyonlarca arının sabahın erken saatlerinden itibaren kovanlarından çıkarak çiçeklere konmasıyla başladığı polen mesaisinde hasat başladı. Arıların kovanda topladığı polenler, arıcılar tarafından özenle alınarak talebe göre satışa gönderiliyor. Kilogram fiyatı bin TL civarında olan polen, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı gıda olarak tüketiliyor. Özellikle sağlık açısında altın değerinde gösterilen ve geçen yıl 150 ton civarında hasat edilen polenin bu sene 200 tona ulaşması bekleniyor.

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"POLENİN HASADINA BAŞLADIK"

Arıcılığın aile işleri olduğunu ifade eden arıcı Celal Çay," Dededen, babadan öğrendiğimiz bir meslek. Yıllardır ailemiz arıcılık yapıyor, biz de ailemizin yaptığı mesleği devralarak devam ettiriyoruz. Gelecekte çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Mersinli arıcılar olarak biz her yıl polen hasadını heyecanla bekliyoruz. Polen de arılarımızın ürettiği bir değer. Piyasada talep görüyor. Özellikle sporcular, çocuklu aileler polen tüketiyor. Polendeki protein oranı çok yüksek olması sebebiyle sağlık açısından çok faydası var. Birçok mineral vitamin içerdiği için vücuda destek oluyor. İnsanlar da bunun faydasını öğrendi, bizden talep ediyor. Biz de iklimin el verdiğince arılarımızın gücüne bağlı olarak poleni her yıl üretiyoruz, tüketicilerimize sunuyoruz. Mersinli arıcılar olarak altın değerindeki polenin hasadına başladık" dedi.

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"ALTIN DEĞERİNDE BİR GIDA ÜRETİYORUZ"

Sezonun güzel olacağını umut ettiklerini belirten Çay, "Bahar yağmurları çok iyi yağdı. Bahar yağmurları iyi yağınca çiçekleri suluyor. Çiçeklerde çok güzel polen salgılıyor, arılarımız da kovana getiriyor. Arılarımızın sağlığı da iyi ümitliyiz. İnşallah sezon sonunda tonlarca polen üretmiş oluruz. Altın değerinde bir gıda üretiyoruz. Arıcılık biz yaşam biçimi. Arılarımızı sürekli taşıyoruz. Şu anda sıfır rakımda polen hasadına başladık. Burada başlayan yolculuğumuz Haziran ayında Eğriçayır yaylasında son bulacak. Eğriçayır yaylasında da bal ve polen ürettikten sonra yolculuğumuz tekrar geriye başlayacak" diye konuştu.

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"200 TON POLEN HASADI BEKLENİYOR"

Sezonla ilgili bilgi veren Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise" Mersinli arıcılarımız bugün itibariyle polen hasadına başlamış durumda. Bizim polen hasadı ile başlayan yolculuğumuz narenciye balı, daha sonra sandal ve kırbalı hasadı ile devam edecek. Mersin’de altın değerinde polen ve balları üreten yaklaşık 4 bin arıcımız var. Bol üretimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Bu sene bahar yağışları iyiydi. Geçen sene yaklaşık 150 ton civarına polen hasadımız oldu. Bu yıl bu rakamın 200 ton civarında olmasını bekliyoruz. Arıcılık yolculuğumuz sıfır rakımda polen hasadı ile başlıyor, bu durum mevsimine göre doğadaki çiçeklerin açmasıyla önce bin, sonra 2 bin ardından da 3 bin rakıma kadar gidiyor. Sıfır rakımdan Toroslara, Eğriçayır yaylalarına kadar uzanıyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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AW176433_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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polen hasat
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