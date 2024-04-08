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Kilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmedi

08.04.2024 16:48
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Ramazan Bayramı öncesinde ucuza tatlı almak isteyen vatandaşlar İstanbul Şirinevler'de uzun kuyruklar oluşturdu. Cevizli baklavanın kilosunun 84, fıstıklı baklavanın kilosunun 155 lira olduğunu duyan sıraya girdi. Kuyruğun sonu görünmezken sıraya girenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar bu fiyatın piyasa değerinin 3'te 1'i olduğunu belirterek, "Burada beklemeye değiyor" dedi.

Kilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmedi

Şirinevler’de bayram nedeniyle ucuz baklava yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca kuyrukta bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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KİLOSU 84 LİRA

İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. Şirinevler’de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL’ye satılıyor.

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"1,5 SAAT OLDU HALA BEKLİYORUZ"

Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu

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"BURADA BEKLEMEYE DEĞİYOR"

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baklava şirinevler
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