Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, daha geçtiğimiz mayıs ayında dördüncü kez anne oldu. Ama sadece birkaç hafta içinde hamilelik öncesi görüntüsüne kavuştu. 34 yaşındaki Baldwin, bunun sırrını da Womens Health Mag'in internet sitesinde yayınlanan bir videoyla açıkladı.

Baldwin "Birinci sırrım: Hamilelik öncesinde formdaydım. Hamilelik sırasında da formdaydım. Bedenimin genişlemesine, kilo almama ve fiziksel olarak yavaşlamak zorunda kalmama rağmen her gün aktif olmak için elimden geleni yaptım" dedi.

Dördüncü bebeğine hamile olduğu dönemde bazen kendini son derece yorgun hissettiğini, sadece uzanmak arzusu içinde olduğunu söyleyen Baldwin "Ama bunu yapamadım. Çünkü üç tane küçük çocuğum vardı ve ben onların peşinde koşmak zorundaydım" diye konuştu.

Düzenli olarak egzersiz yaptığı bilinen Baldwin, kendini sadece spor salonuyla sınırlı da tutmuyor.

Bazen mutfakta, bazen banyoda bazen de çocuklarıyla ilgilenirken sürekli kaslarını çalıştıracak hareketler yapıyor.