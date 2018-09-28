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Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, fit vücuduyla tüm kadınlara ilham kaynağı oluyor. Dördüncü çocuğunu Mayıs ayında kucağına alan Baldwin, instagram'da yayınladığı kısa videolarla kadınlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, daha geçtiğimiz mayıs ayında dördüncü kez anne oldu. Ama sadece birkaç hafta içinde hamilelik öncesi görüntüsüne kavuştu. 34 yaşındaki Baldwin, bunun sırrını da Womens Health Mag'in internet sitesinde yayınlanan bir videoyla açıkladı.

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Probably one of the most asked for exercises on my page is diastasis rect aka abdominal separation. I haven’t posted about this because I didn’t suffer from it with my pregnancies and wanted to do a lot of research before offering solutions. Most important concept is to CONTRACT AND ZIPPER UP YOUR ABS, RIGHT THROUGH THE MIDDLE OF YOUR TUMMY. Think about where the separation is and try to connect it again, through activation of core. Maintain this and 1: Releve and tuck hips under and foreword for 10. 2: Incline forward, pull in tighter through your lower belly, flex feet and pulse for 10. 3: Stand again, releve and shake hips side to side for 20. 3 sets of all 3 exercises. YOU MUST MAINTAIN CONTRACTION, OR IT WONT WORK. Do daily in am and pm...share with your friends so you can help them too #wegotthis2018 ps wardrobe choice is to show proper form. All fashion police will be blocked immediately ????????‍♀️

Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)'in paylaştığı bir gönderi ()

Baldwin "Birinci sırrım: Hamilelik öncesinde formdaydım. Hamilelik sırasında da formdaydım. Bedenimin genişlemesine, kilo almama ve fiziksel olarak yavaşlamak zorunda kalmama rağmen her gün aktif olmak için elimden geleni yaptım" dedi.

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Dördüncü bebeğine hamile olduğu dönemde bazen kendini son derece yorgun hissettiğini, sadece uzanmak arzusu içinde olduğunu söyleyen Baldwin "Ama bunu yapamadım. Çünkü üç tane küçük çocuğum vardı ve ben onların peşinde koşmak zorundaydım" diye konuştu.

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Düzenli olarak egzersiz yaptığı bilinen Baldwin, kendini sadece spor salonuyla sınırlı da tutmuyor.

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Bazen mutfakta, bazen banyoda bazen de çocuklarıyla ilgilenirken sürekli kaslarını çalıştıracak hareketler yapıyor.

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Hilaria Baldwin'e göre bunca hamileliğe rağmen hala formda kalmasının sırrı "bedenini dinlemeyi öğrenmek. "Hayatım boyunca bedenimin bana söylediklerini dinlemeyi öğrendim. Bedenimin ihtiyacı olduğunda istediği kadar dinleniyorum. Aktif olmam gerektiğinde de yine onun isteklerine kulak veriyorum" diye konuşuyor.

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Hilaria Baldwin'e göre bunca hamileliğe rağmen hala formda kalmasının sırrı "bedenini dinlemeyi öğrenmek. "Hayatım boyunca bedenimin bana söylediklerini dinlemeyi öğrendim. Bedenimin ihtiyacı olduğunda istediği kadar dinleniyorum. Aktif olmam gerektiğinde de yine onun isteklerine kulak veriyorum" diye konuşuyor.

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Henüz 4 aylık Romeo adında bir oğlu bulunan Hilaria Baldwin'in beş yaşında Carmen, üç yaşında Raphael ve iki yaşında Leonardo adında üç çocuğu daha bulunuyor. Hilaria ve Alec Baldwin, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Alec Baldwin'in yoga eğitmeni karısı Hilaria için yoga yapmanın yeri ve zamanı yok.

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Hilaria Baldwin Hilaria Baldwin yoga

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